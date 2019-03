'Kamerlid GroenLinks krijgt selfies van naakte mannen'

'Tekenend'

Volgens Westerveld is dit gedrag 'tekenend voor hoe het met de positie van vrouwen is gesteld.' In het kader van Internationale Vrouwendag komen zij en Annemarie Jorritsma in de krant aan het woord.

Onder het personeel van de Tweede Kamer wordt momenteel onderzocht of ze last hebben van seksuele intimidatie. Dat onderzoek wordt ook gedaan onder een aantal partijen. D66 drong op zo'n onderzoek aan. De resultaten worden in de zomer verwacht.