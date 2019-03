Auto keuren? Dat kan straks ook in het buitenland

Autobezitters kunnen hun apk-keuring binnenkort ook in het buitenland laten uitvoeren. Dat is goed nieuws voor Nederlanders die in een ander EU-land wonen en daar rondrijden in een auto met een Nederlands kenteken.

Zij moeten nu nog jaarlijks terug naar Nederland om hun voertuig periodiek te laten keuren. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is bezig met het voorbereiden van een wetswijziging om dat te regelen. Proef Een proef waarbij apk's door bepaalde keuringsstations in Spanje in Nederland werden erkend, liep in oktober vorig jaar af. De minister wil dat ook met andere EU-lidstaten afspraken kunnen worden gemaakt over wederzijdse erkenning van keuringsrapporten voor auto's en aanhangwagens. Leven stuk makkelijker Door een apk in het buitenland mogelijk te maken wil Van Nieuwenhuizen het leven makkelijker en goedkoper maken voor mensen die een auto hebben waarmee zij zelden of nooit in Nederland komen. Voorwaarde is wel dat de verkeersveiligheid daar niet onder lijdt. Belanghebbende partijen hebben een kleine maand de tijd om op het voorstel te reageren.