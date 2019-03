Alleenstaande ouders luiden noodklok: 'Met 4 kinderen rondkomen van 90 euro per week'

"Ik ben moeder van vier kinderen. Ik was net 22 jaar toen ik voor de eerste keer moeder werd. Daarna ben ik nog drie keer moeder geworden, van in totaal twee verschillende vaders. Met de vader van mijn laatste kind heb ik co-ouderschap, maar in de praktijk sta ik er eigenlijk alleen voor."

"Het is jarenlang heel zwaar geweest, ik ging er bijna aan onder door. Maar ik vond ook dat ik een voorbeeldfunctie had, dat gaf me energie om door te gaan. Mijn oudste zoon is nu 20 jaar en verstandelijk beperkt. Dat is lang niet altijd makkelijk."

"Toen ik jonger was, ging ik minder goed met mijn geld om. Je wilt het beste voor je kinderen, maar ik had lang niet genoeg geld en schulden stapelden zich op. Maar ik ben daar uitgekomen, ook dankzij goede hulp van iemand van de gemeente. Ik werk nu onder andere als ervaringsdeskundige en zet me in voor single super moms. Met de ervaringen die ik zelf heb meegemaakt, help ik anderen. Ontzettend dankbaar en fijn werk."

"De positie van alleenstaande moeders is vrij slecht. Veel moeders willen werken of hebben een baan, maar worden dan weer zo gekort dat ze eigenlijk worden gestraft omdat ze werken. Dat moet echt veranderen. Ik leef nu niet meer van een uitkering, maar werk 20 uur in de week. Veel geld heb ik niet; omgerekend betekent dat, dat ik leef van 90 euro in de week. Met vier kinderen. Daar doe ik alles van. Maar mijn werk en mijn kinderen geven mij energie om door te gaan. Iedere dag weer."