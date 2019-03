Aantal communicatiemedewerkers fors gegroeid onder Rutte III: 'Kost tonnen extra'

Hoe komt dat?

De toename op sommige departementen is te verklaren omdat er taken zijn bijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan sociale media-activiteiten die zijn toegenomen of het uitbreiden van webcare. Ook telt het kabinet Rutte III meer bewindslieden dan het vorige kabinet.

Alleen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (goed voor 3000 werknemers) en het ministerie van Economische Zaken is het aantal communicatiemedewerkers gedaald onder Rutte III. Bij de overige 11 departementen is het aantal fte gelijk gebleven of gestegen.