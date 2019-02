Veel positieve reacties op aankoop belang Air France-KLM: '50.000 banen veiliggesteld'

'Grote betekenis'

Volgens CDA-leider Sybrand Buma beschermt het kabinet de 'Nederlandse belangen door het kopen van een aanzienlijk belang in Air France-KLM. Dit is van grote betekenis voor een solide toekomst van KLM'.

KLM is belangrijk voor heel veel banen in Nederland, benadrukt ook oppositiepartij PvdA. "Dus deze stap is goed. Nu moet het kabinet dezelfde assertiviteit tonen voor het grondpersoneel op Schiphol en alle mensen die keihard werken in de luchtvaart. Zodat iedereen zeker kan zijn van goed werk'', twittert Kamerlid Gijs van Dijk.

Chris Stoffer van de oppositiepartij SGP noemt het eveneens een 'goede zet van het kabinet'.