Oeps! Burgemeester Delft mept met voorzittershamer op iPhone

"Hij doet het nog", zegt ze. "Ik dacht nog: wat een zacht geluidje, ik moet iets harder slaan." Minister Hugo de Jonge kon de fout van zijn CDA-partijgenoot wel waarderen en twitterde de beelden.

Marja van Bijsterveldt is sinds 2016 burgemeester van Delft. Ze was tussen 2010 en 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Rutte I.