Steeds meer overlast door betogers bij abortusklinieken

De Jonge is bereid om op zijn ministerie een overleg te organiseren over de betogingen. Demonstreren is niet verboden, maar volgens de minister kunnen daar wel grenzen aan worden gesteld.

Emotionele drempel

Hij gaat gemeentebestuurders en abortusklinieken uitnodigen, schrijft hij de Tweede Kamer: "We vinden het onwenselijk als vrouwen hier bij hun bezoek aan een abortuskliniek hinder van ondervinden, zeker als dit een (emotionele) drempel opwerpt waardoor sommige vrouwen misschien afzien van een behandeling."

De betogingen zijn 'zeker niet de dagelijkse gang van zaken bij een abortuskliniek', schrijft De Jonge nog, en ze worden ook niet altijd als intimiderend ervaren.