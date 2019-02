Gert-Jan Segers in actie voor uitgebluste jongeren: 'Ik hoor thuis heftige verhalen'

'Geen aanstelleritis'

Twee millennials die naar de Kamer zijn gekomen om mee te denken over de plannen, zijn Tilburgers Timo en Imme (allebei 21). Timo had zelf bijna een burn-out. "De studentenpsychologen zijn altijd volgeboekt bij ons op de universiteit", zegt hij. "Dat zegt wel wat."

Is het ook niet een beetje aanstelleritis? De jeugd had het vroeger toch ook zwaar? "Nee", is hun antwoord. "Er is tegenwoordig echt heel veel druk om naast je studie ook nog van alles te doen", zegt Imme.

Daarom zou het volgens haar goed zijn als je bijvoorbeeld financieel gecompenseerd zou worden als je bestuurswerk doet naast je studie.