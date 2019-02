Premier baalt van blunder energienota, maar gaat niets compenseren

Premier Rutte 'baalt' van de verwarring die is ontstaan over geschatte hoogte van de energierekening. Ten onrechte hield het kabinet vol dat die niet zo sterk zou stijgen. "Het is fout gegaan", zegt Rutte. Maar hij wil vooralsnog niets van compensatie weten.

Deze week werd bekend dat een gemiddeld huishouden veel meer voor zijn energierekening gaat betalen: gemiddeld 334 euro per jaar extra. Staatssecretaris Mona Keijzer noemde in december berichten over een hogere energierekening nog 'bangmakerij'. Nu blijkt dat het kabinet die voorspelling baseerde op verouderde cijfers. 'Geen schoonheidsprijs' Premier Rutte wilde geen excuses aanbieden, maar stelde tijdens zijn wekelijkse persconferentie wel 'dat deze communicatie geen schoonheidsprijs verdient'. "Ik baal enorm van die verwarring. Dit is niet goed voor het vertrouwen", zei Rutte. "Het is een heel vervelende kwestie. Maar met excuses los je niets op. Ik neem liever de verwarring weg." Geen compensatie Rutte liet dus weten dat er geen compensatie voor de stijging van de energiekosten komt. Want volgens de premier hebben de hogere energiekosten geen gevolgen voor de koopkracht. "Ondanks de hogere energierekening en btw-verhoging gaat bijna iedereen er door de inkomstenbelastingverlaging in koopkracht op vooruit", stelt de premier. Volgens Rutte hebben de planbureaus ook niets fout gedaan. "Wij hebben alleen niet goed gecommuniceerd dat het om oude ramingen uit 2017 ging." De planbureaus valt niets aan te rekenen, vindt Rutte. "Ze zijn in staat om goede voorspellingen te doen." Keijzer vrijuit Ook staatssecretaris Mona Keijzer, die in december de felle uitspraken over de energiekosten deed, valt volgens Rutte niets te verwijten. "Zij verving minister Wiebes, haar valt niets te verwijten." Lees ook: Kabinet zegt geen compensatie energienota toe, Tweede Kamer is boos