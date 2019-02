Staatssecretaris gaat volledig elektrisch rijden: 'Chauffeur heeft nog wat stress'

Het duurt nog even voor ze 'm krijgt, zegt staatssecretaris Van Veldhoven tegen RTL Nieuws. "De verwachting is dat ik vanaf juli in een elektrische dienstauto rondrijd. Wat het wordt? Dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb tien dagen proefgereden in een Audi e-tron. Die is prima bevallen. Maar het is nog even afwachten."

De consumentenprijs van auto's als de Audi e-tron liggen rond de 84.000 euro. Niet goedkoop. Heeft het geld meegespeeld?

"De Audi e-tron die we op proef hebben gehad is niet voor iedereen te betalen. Maar hij is minder duur dan de hybride dienstauto waar ik nu in rijd. Daarbij zijn elektrische auto's goedkoper in onderhoud en bespaar je op het tanken natuurlijk helemaal flink."

Hoe beviel het proefrijden?

"Heel goed. De auto is heel comfortabel. Toen we hem net op proef hadden moest ik een keer ’s avonds laat op pad. Er was weinig verkeer en je hoorde alleen de wind zachtjes fluiten. Het is heerlijk rijden."