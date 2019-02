Vervelende week voor Wiebes: na blunder energierekening nu fout bij KNMI

Fout ontdekt

In augustus werd bij het KNMI ontdekt dat er problemen waren met de metingen. Dit leidde tot onderzoek, waarna in november de oorzaak werd vastgesteld. De afstelling van de versnellingsmeters werd in december bijgesteld.

Het KNMI informeerde de minister niet over de situatie en biedt hiervoor excuses aan.

'Weer klap voor vertrouwen'

De Kamer wil weten hoe het precies zit. De PvdA en SP willen snel een debat met minister Wiebes. "Dit is weer een klap voor het vertrouwen" van de Groningers, zegt Sandra Beckerman (SP). "Dit is echt niet ok", twittert VVD'er Dilan Yesilgöz. "Er mag geen twijfel ontstaan over meetgegevens."