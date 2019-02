PVV'er Dion Graus zit thuis sinds aangifte ex-vrouw

De aangifte van zijn ex-vrouw kwam op 15 januari naar buiten. Volgens zijn ex dwong Graus haar tot seks met andere mannen, waaronder zijn privébeveiligers. Ook zou de PVV'er haar meermaals hebben bedreigd met fysiek geweld.

'In de war'

Sindsdien zit het Kamerlid thuis omdat hij de storm over wil laten waaien over zijn vermeende misstappen. Graus zei destijds tegen RTL Nieuws over de aangifte dat zijn ex psychisch in de war is: "Ik snap niet wat haar bezielt, ik heb nooit particuliere beveiligers gehad of ingehuurd."

RTL Nieuws zocht vandaag contact, maar Graus wil nu verder geen commentaar geven. Behalve dat hij van plan is om na het voorjaarsreces, volgende week, weer aan de slag te gaan.

OM bevestigt aangifte

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aangifte is gedaan door de ex-vrouw van Graus. Het OM zegt dat ze de zaak onderzoekt en wil verder geen mededelingen doen.