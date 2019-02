Wilders dient 25ste motie van wantrouwen in: 'Ah, een prachtig moment!'

Zwaar instrument

Geen enkele motie van wantrouwen van Wilders heeft het ooit gehaald. Kamerleden kunnen zo'n motie indienen, maar het is een zwaar instrument: als een meerderheid het vertrouwen in een bewindspersoon opzegt, moet deze vertrekken.

Dat is de PVV dus nog nooit gelukt. "Het is altijd vervelend als-ie het niet haalt. Je doel is dat het kabinet naar huis gaat", zegt Wilders. "Dat er nieuwe verkiezingen komen en dat de PVV zo groot mogelijk wordt en er beter beleid komt."

Scherpst van de snede

Soms lukt het wel aardig, zegt Wilders. "Ik kan me herinneren dat ik een paar moties van wantrouwen geleden ongeveer de hele oppositie achter me kreeg. Inclusief de PvdA en andere partijen."

De PVV-leider vervolgt: "We leven in een land waar gelukkig nog een partij is die echt oppositie voert, die niet bij voorbaat zegt dat als een kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest dat ze zaken willen gaan doen, maar echt weten wat oppositie is. Wij voeren dat op het scherpst van de snede."

Wanneer de volgende motie van wantrouwen volgt en tegen wie, weet de PVV-leider nog niet. Hij hoopt dat de burger dat doet op 20 maart; door het kabinet weg te stemmen.