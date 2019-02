Is een ballon oplaten strafbaar? OM wil geen onderzoek doen

De Partij voor de Dieren (PvdD) klaagde in november 'milieuvervuiler' Klaas Dijkhoff aan vanwege het oplaten van 500 ballonnen op een VVD-congres in Den Bosch. De partij deed aangifte omdat 'verspreiding van 500 stuks zwerfafval een economisch delict is'.

Ook wilde de partij een proefproces om uit te maken of het oplaten van een ballon strafbaar is. "Als je een blikje op straat gooit en je wordt betrapt dan krijg je een boete van 400 euro. Maar als je ballonnen met lintje en wenskaarten de natuur in strooit, blijft vervolging uit", zegt PvdD'ster Teunissen.

Ballonfabrikanten

Het OM laat vandaag weten geen reden te hebben voor verder onderzoek, hoewel het oplaten van ballonnen wel ongewenst wordt genoemd. Maar volgens het OM is niet makkelijk te bewijzen of het strafbaar is. De kwestie zou meer iets zijn voor ballonfabrikanten dan voor politie en justitie, die toch al zwaar worden belast.

Teunissen, die de zaak aanzwengelde namens de PvdD, is daar teleurgesteld over. "Het is onacceptabel dat het OM dit zich zo naast zich neerlegt. Daarom gaan we vervolgstappen zetten. We strijden door."

Verbieden of niet?

De partij zoekt het nu hogerop, bij het gerechtshof. "We willen duidelijkheid: is het verspreiden van zwerfafval via het oplaten van een ballon nu verboden of niet? Zo ja, dan moet het verbod worden gehandhaafd en kan het oplaten worden bestraft." Zo niet, dan wil de partij streven naar een landelijk verbod.