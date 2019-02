Marechaussee Kelvin stierf door oververhitting: defensie erkent aansprakelijkheid

'Niet genoeg risico's erkend'

Uit het rapport blijkt onder meer dat Defensie er niet voldoende in is geslaagd de risico’s te onderkennen en beheersen. Zo was er bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de marechaussee te weinig veiligheidsbewustzijn en schoot de kennis over hitteletsel tekort.

Het Openbaar Ministerie (OM), de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (ISZW) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn direct na het ongeval geïnformeerd.