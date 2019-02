Kinderbijslag voor tweeling? Wel voor Jurian (17), niet voor Jarno (17)

Dat is in principe zo, maar het stopt als een kind een hbo- of universitaire opleiding gaat volgen. Bij het gezin Dekker is dat verschil goed zichtbaar: de tweelingen Jurian en Jarno zijn allebei 17 jaar oud (ze schelen een kwartier), maar voor Jurian krijgt hun vader wel kinderbijslag en voor Jarno niet.

Reden: Jarno zit op het hbo en kan studiefinanciering kan aanvragen.

'Onterecht'

Vader Herman is het er niet mee eens. "Het scheelt me ruim 1200 euro per jaar", zegt hij. Dat zijn zoon studiefinanciering kan aanvragen, vindt hij een slechte reden.

Tot drie jaar geleden was de studiefinanciering een gift, maar nu is het een lening. "Geld uit eigen zak dus", vindt vader Dekker. Hij ziet het als een 'onbedoelde misser in het wetssysteem' dat het zo is geregeld.