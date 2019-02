Meevaller voor honderdduizenden ouders door fout Belastingdienst: zo werkt het

Hoe kon het zo fout gaan?

De toeslag werd stopgezet als je te veel verdiende. Als ouders op een later moment wel weer in aanmerking kwamen voor een kindgebonden budget dan had-ie automatisch weer moeten worden hervat. Maar dat laatste gebeurde vaak niet door een fout in de systemen van de Belastingdienst. Voor de jaren vanaf 2013 gaat de Belastingdienst dat geld alsnog uitkeren.

In 2015 werd ongeveer 12 procent van de toeslagen niet uitbetaald terwijl dat wel had gemoeten. Ongeveer 30 tot 40 procent daarvan komt door de genoemde ontwerpfout. Dat percentage is de afgelopen jaren opgelopen tot 50 procent.