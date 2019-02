Oppositie boos over gebruik oude cijfers bij energienota: 'Blunder van jewelste'

Oppositiepartijen zijn boos

Dit weekend meldde het CBS dat de energierekening gemiddeld met 334 euro per jaar stijgt. Oppositiepartijen uit de Tweede Kamer zijn boos. Ze willen weten hoe het kan dat bij de berekening van de gemiddelde energienota gebruikgemaakt is van oude cijfers.

"Keijzer verving toen minister Wiebes. Ze had nooit zo stellig moeten beweren dat die voorspellingen niet klopten nu blijkt dat er gebruik is gemaakt van cijfers uit 2017", zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.

"In de communicatie is het kabinet veel te stellig geweest. Er is gebruik gemaakt van cijfers van 2017 omdat er in 2018 geen nationale verkenning is gemaakt. Maar in die tussentijd zijn die cijfers erg verouderd; de prijzen van gas en elektra zijn gestegen en er zijn allerlei ingrepen gedaan zoals een btw-verhoging."

Dat is heel kwalijk, zegt Kamerlid Van der Lee. "Het ondermijnt ook het vertrouwen in het kabinet, helemaal zo vlak voor het moment dat er besluiten genomen moeten worden over het Klimaatakkoord."