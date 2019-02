Maatregelen na dood Fleur (6) door grasmaaier: 'Dit mag nooit meer gebeuren'

Vorig jaar september. De 6-jarige Fleur is met een groepje aan het spelen in de pauze op een veldje nabij de Kampense basisschool Villa Nova. Ondertussen is een gemeentemedewerker aan het maaien op een veldje naast de school.

Onder de maaier

De bestuurder ziet het groepje kinderen op het gras spelen. Hij toetert en geeft aan dat ze weg moeten gaan. Als hij denkt dat de kinderen weg zijn, rijdt hij achteruit. Even daarna ziet hij het meisje vallen. Hij remt, maar de machine rijdt nog even door. Mogelijk staat de maaier in een verkeerde stand en stopt de machine niet direct.

Het meisje overlijdt een paar dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Schok

De schok in Kampen was enorm. "Dit mag nooit meer gebeuren", stelde de gemeente Kampen. Daarom schakelde de gemeente een bureau in dat onderzoek deed naar het ongeluk en keek naar mogelijke veiligheidsmaatregelen.

Vandaag zijn de resultaten gepresenteerd. "De maatregelen zijn niet alleen voor onze gemeente bedoeld, maar voor alle gemeenten in het land", licht een gemeentewoordvoerder toe. "Niet alleen wij kunnen leren, maar ook al die andere gemeenten."