Minister Blok houdt positief gevoel over aan gesprek met Rusland over MH17

"Het was een zeer zakelijk gesprek, maar ik bespeurde een positieve grondhouding." Dat zegt minister Stef Blok over het gesprek dat hij heeft gehad met zijn Russische collega Sergej Lavrov over MH17 tijdens een congres in München.

Tegen correspondent Jeroen Akkermans zegt minister Blok: "We hebben het gehad over MH17 en de wens van Nederland en Australië om formele gesprekken te starten met de Russische federatie over hun aansprakelijkheid voor het neerschieten van MH17." "Lavrov reageerde dat dit soort gesprekken misschien wel mogelijk is. Ik trof een positieve grondhouding." Nog niet inhoudelijk Maar, vervolgt Blok: "Inhoudelijk zijn we nog niet nader tot elkaar gekomen." Er is nog geen termijn vastgesteld wanneer de gesprekken moeten beginnen. Zolang de gesprekken nog niet gestart zijn kan Blok nog niet zeggen waar hij de grootste moeilijkheden verwacht. Juridische procedures Tot nu toe ontkennen de Russen iedere betrokkenheid bij de ramp van MH17. Mei vorig jaar hebben Nederland en Australië officieel Rusland aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17. Dat kan leiden tot een juridische procedure tussen landen, maar voordat een dergelijke procedure begint, proberen landen om via gesprekken een oplossing te vinden. Geheime locatie RTL Nieuws meldde vorige week op basis van bronnen dat drie landen binnenkort gaan afspreken om te praten over de MH17. Het gesprek zou op korte termijn op een geheime locatie plaatsvinden. Rusland bevestigde afgelopen week opnieuw bereid te zijn tot diplomatiek overleg, maar noemt het 'fantasieën' dat het land bereid is om aansprakelijkheid te aanvaarden. Lees ook: Vanavond gesprek tussen Blok en Lavrov over MH17: 'Kom aan tafel'