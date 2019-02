SGP tegen kabinet: 'Niet drammen over vaccinatiedwang'

Klimaat

Ook op het gebied van klimaat moet het kabinet niet te veel drammen.

Van der Staaij: "We steunen goede zorg voor de schepping. Het moet haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar zijn, met name voor de mensen die niet zoveel te besteden hebben als de bekende witte wijn nippende doorsnee-bakfietser in Amsterdam."

'Steun niet zomaar'

Politiek commentator Frits Wester licht toe: "Dat de SGP voor eventuele steun op onderdelen ook wat terugvraagt, is begrijpelijk. Dat doen andere partijen ook. Wester vervolgt: "De coalitie zal de steun van partijen in de Eerste Kamer echt moeten verdienen en dus in een aantal van die wensen tegemoet moeten komen."

Dat Van der Staaij bang is voor vaccinatiedwang of verlichting is een beetje voor de bühne. "Juridisch is dwingen of verplichten niet haalbaar."