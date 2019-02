Kabinet wil kortere verblijfsvergunning van asielzoekers

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) wil er met deze wetswijziging voor zorgen dat Nederland niet langer uit de pas loopt bij veel andere Europese landen, zoals het kabinet zich bij zijn aantreden al voornam.

Iets tijdelijks

Daar wordt doorgaans na drie jaar getoetst of een asielzoeker nog mag blijven. "En we willen duidelijk maken dat bescherming in principe iets tijdelijks is", licht Harbers toe.

De Raad van State moet de wetswijziging nog wel beoordelen. "Maar ik heb er goede hoop in dat het gaat lukken", zegt Harbers.