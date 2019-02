Geen boetestapeling meer voor mensen met schulden

Hulp accepteren

Aan de ophoging van boetes voor wie niet betaalt, wil minister Dekker niet tornen. Het is een effectief middel om te zorgen dat mensen de boete alsnog voldoen. Wel wil hij het mogelijk maken om bij de gemeente aan te kloppen voor mensen die echt niet kunnen betalen. De gemeente kan dan contact opnemen met het Centraal Justitieel Incassobureau om verhogingen van de boete te voorkomen of te schrappen.

Dekker stelt wel één voorwaarde: "Dat moet dan wel hand in hand gaan met het accepteren van hulp. Als je niet kunt betalen, ga je ook de schuldhulpverlening in." De Tweede Kamer is blij met deze toezegging. "Dit helpt mensen met schulden echt verder", zegt Raemakers.