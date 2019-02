Geen prik, geen geld? Politiek is klaar met anti-vaxxers

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

VVD: geen prik, geen geld

De VVD wil dat het kabinet onderzoek gaat doen naar harde maatregelen tegen ouders die niet willen inenten. De partij deed inspiratie op in Australië. Dat land hanteert de regel: 'geen prik, geen geld'. Mensen die niet vaccineren worden gekort op kinderbijslag of andere toeslagen. Kamerlid Hayke Veldman wil weten of die aanpak werkt en wenselijk is voor ons land. Al hoopt de VVD'er 'dat verregaande maatregelen als deze' uiteindelijk niet hoeven te worden toegepast. De dalende vaccinatiegraad vindt de partij zeer zorgelijk.