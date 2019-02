Uitspraak rechter geeft Turkse asielzoekers hoop: 'Kans om te blijven groeit'

De Raad van State oordeelde gisteren in het voordeel van een Turkse asielzoeker. De Turk, een docent die twee jaar geleden naar Nederland is gevlucht, stelt dat zijn veiligheid in gevaar is in Turkije, omdat hij aanhanger is van de Gülen-beweging. De Turkse president Erdogan ziet Gülen-aanhangers als zijn tegenstanders.

Beter uitleggen

Staatssecretaris Mark Harbers vond de vrees van de Turkse docent eerder onterecht en oordeelde dat de docent terug moest naar Turkije. De man ging daartegen in beroep. Met succes: "Wij hebben geconcludeerd dat de staatssecretaris beter deze zaak moet onderzoeken. En dat geldt ook voor andere zaken", licht een woordvoerder van de Raad van State toe. "De staatssecretaris moet echt beter kijken of er geen risico is en beter uitleggen waarom ze niet bang hoeven te zijn."