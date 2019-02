Onderzoek naar Turkse weekendscholen: 'Integratie niet bemoeilijken'

In Nederland zijn volgens cijfers van de overheid twaalf weekendscholen die door Turkije worden gefinancierd. Leerlingen van 6 tot 17 jaar gaan in het weekend naar de scholen toe. Volgens de Turkse overheid is het voornaamste doel om Turkse Nederlanders de Turkse taal te leren.

Zomaar verbieden kan niet

De twaalf weekendscholen bieden per jaar 32 tot 40 weken lessen aan, op zaterdag of zondag. De subsidies vanuit Turkije lopen uiteen van 8.000 tot 16.500 euro voor één tot drie klassen. Zomaar verbieden kan de overheid de weekendscholen niet: in Nederland mag iedereen bepalen wat voor cursussen of opleiding gevolgd wordt.

Het kabinet vindt het wel 'onwenselijk als dergelijke cursussen en lessen de integratie bemoeilijken, of indruisen tegen democratie en rechtsstaat'.

Geen koekjes

Kamerleden uitten eerder al hun zorgen: ze zijn bang dat met de scholen 'het kabinet meer greep wil hebben op Turken in Nederland.' Premier Rutte uitte ook al zijn vrees. "Daar worden geen koekjes gebakken", zei de premier. Minister Wouter Koolmees deelt de zorgen van de Kamerleden en komt daarom met een onderzoek naar de weekendscholen.