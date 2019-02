Mensen met schulden krijgen meer lucht

Het is vaak de schuld van de overheid dat mensen met schulden nog verder in de problemen komen, constateerde de nationale ombudsman afgelopen week in een rapport.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken komt nu met een reeks spoedmaatregelen om mensen met schulden wat meer lucht te geven.

Rekening houden

Schuldeisers moeten bij het innen van schulden al rekening houden dat iemand genoeg overhoudt om in leven te blijven, de zogenaamde beslagvrije voet. Maar overheidsinstanties trekken zich daar in de praktijk vaak niets van aan. De Belastingdienst mag bedragen tot 500 euro bijvoorbeeld automatisch afschrijven.