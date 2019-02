Tweede Kamer: speur Nederlandse kindermisbruikers in buitenland op

Oud-Tilburger Hans V. werd al eerder in verband gebracht met seksueel misbruik in Nederland, maar vertrok vervolgens naar Kenia om een weeshuis te stichten. Daar werd hij eind vorig jaar opgepakt.

Minderjarige meisjes

In Kenia wordt Hans V. ervan verdacht minimaal drie minderjarige meisjes te hebben misbruikt. De slachtoffers zijn tussen de acht en tien jaar oud. Hij betaalde de meisjes omgerekend 86 cent.

Dat Hans V. ondanks eerdere veroordelingen toch zijn gang weer kon gaan, zorgt voor veel ongemak in de politiek. "Ik heb er lang over nagedacht wat we hiermee moeten. We moeten iets in gang zetten", zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken tegen RTL Nieuws na berichtgeving in het AD.

Breng het in kaart

De PvdA'er vervolgt: "We willen dat minister Dekker in kaart gaat brengen hoeveel veroordeelde Nederlandse pedofielen er in het buitenland wonen. Dan denk ik vooral aan landen als Kenia, Cambodja of Thailand waar de zedendelinquenten vervolgens weer hun gang kunnen gaan", zegt Kuiken.

"Vervolgens kunnen we ze volgen en de landen waarschuwen voor de pedo's."