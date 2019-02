Segers: 'Geef Kamerleden die zich misdragen een time-out'

Tijdens het debat donderdag beschuldigde Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk zijn PVV-collega Machiel de Graaf van fraude, waarna de PVV'er zei: "Ik zal je najagen; dan ben je van mij!"

'Terechte diepe zucht'

"Het was een beschamende vertoning en een dramatisch voorbeeld voor een samenleving die soms al zo verdeeld is", zei Segers tijdens een partijcongres in Zwolle. Hij prees de 'voortreffelijke' Kamervoorzitter Khadija Arib, die reageerde met een 'terechte diepe zucht'. "Zoals een wedstrijd stil moet worden gelegd bij antisemitische spreekkoren, zoals twee scholieren na een vechtpartij apart worden gezet om af te koelen, zo zou het goed zijn als kemphanen in de Kamer van de voorzitter een afkoelingsperiode kunnen krijgen."