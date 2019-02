Frits Wester: 'Nieuwe CDA-partijvoorzitter staat voor taak: hoe vertel ik het Buma?'

Werk aan de winkel

Kortom, er is werk aan de winkel voor de nieuwe partijvoorzitter, vervolgt Wester. "De boel moet dringend op de schop. Inhoudelijk, als het gaat om een weer duidelijk herkenbare koers. Maar ook als het gaat om de personele bezetting. Op een enkeling na acteert de huidige Tweede Kamerfractie vrij onzichtbaar op het Binnenhof. Het zijn niet de mensen die een sturende rol spelen in het debat en die je met hun verhaal en ideeën tegenkomt in de talkshows."

"Het CDA mist herkenbare gezichten in het debat. Ook de positie van de huidige partijleider Sybrand Buma staat onder druk. Niemand zegt het nog openlijk, maar je proeft bij veel kopstukken een duidelijke hunkering naar een nieuwe leider. Nu zou het CDA ook wel heel dom zijn om nu al een publieke discussie over het leiderschap te starten. Daar is het allemaal veel te vroeg voor. Een aankondiging dat gewerkt wordt aan een opvolger voor Buma als lijsttrekker zou de gezagspositie van Buma binnen de coalitie ernstig ondermijnen. Daarnaast is het laatste wat ze moeten willen een langdurige strijd om de opvolging."