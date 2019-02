Minister Dekker: Schoof had beter 'iets meer afstand kunnen' houden

'Niet goedpraten'

Minister Dekker wil Schoofs optreden 'niet goedpraten', maar vindt 'fouten een groot woord'.

Dekker: "In dit specifieke geval is niks menselijks ook ambtenaren vreemd. Ik kan me voorstellen dat je bij zo'n onderzoek emotioneler betrokken bent. Dan reageer je iets emotioneler dan je misschien had moeten doen.''

Ministerie al eerder in opspraak

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam eerder al in opspraak doordat het onwelgevallige conclusies van onafhankelijke onderzoekers probeerde bij te schaven. Onderzoeksinstituut WODC, dat ook het nu gewraakte MH17-onderzoek coördineerde, wordt om die reden verder losgemaakt van het