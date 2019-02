Botsing tussen Kamerleden PVV en DENK: 'Het is wachten op de eerste klap'

'Bedenkelijk laag niveau'

Politiek commentator Frits Wester gaat nog een stap verder. Wester stelt dat debatten in de Tweede Kamer de laatste tijd op momenten naar 'een bedenkelijk laag niveau zakken'.

"Waar we vroeger moesten lachen om plotselinge vechtpartijen in één of ander Aziatisch parlement, zien we het nu verbaal gebeuren in de Kamer. Ook hier is het wachten op de eerste klap", zegt Wester.

'Ontneem ze het woord'

"Soms lijkt het of je naar een scheldpartij tussen buren zit te kijken in het programma De Rijdende Rechter. Kamerleden die zich hieraan schuldig maken, moeten zich goed realiseren dat ze daarmee ook de grofheid en de tegenstellingen in de samenleving aanwakkeren. Het is net als met voetbal, als het onrustig en grof wordt op het veld slaat dat ook over naar de tribunes."

Wester besluit: "De voorzitter zou best eens gebruik kunnen maken van haar bevoegdheid om een Kamerlid het woord te ontnemen en eventueel de zaal uit te sturen."