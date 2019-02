Klimaatspijbelaars: 'Je moet bij jezelf beginnen, daarom rij ik geen scooter'

"De politiek heeft vooral veel vage plannen, maar er moet echt een duidelijk plan komen voor het klimaat", vinden Holly en Juliette. Ze zijn met een hele groep gekomen. Hun school vond het goed. Wat de politiek precies wil? "Eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed. We volgen het niet heel erg, maar als je het volgt is het ook heel vaag en onduidelijk", vinden de twee.

De Amsterdamse tieners vinden het natuurlijk heel leuk om een dagje in Den Haag te zijn om te demonstreren in plaats van naar school te gaan. Maar het is ook belangrijk om er te zijn, vinden Holly en Juliette. "We willen laten zien dat we de toekomst van onze planeet echt belangrijk vinden." Wat ze zelf doen? "We rijden geen scooter en gaan op de fiets naar school", zegt Juliette. "En we scheiden thuis heel goed het afval. En als we in Europa op vakantie gaan, pakken we vaak de auto. We vliegen niet zo veel."