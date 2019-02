Valpartijen en weinig privacy: inspectie gaat werkplekken ministeries onderzoeken

Ondanks eerdere toezeggingen van de leiding van de ministeries te werken aan verbeteringen lijkt er nog niks veranderd. In een mail aan alle werknemers van één van de gebruikers van het gebouw, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, meldt de ondernemingsraad van I en W nu dat de Arbeidsinspectie onderzoek zal gaan doen naar de slechte arbeidsomstandigheden.

'Kluitje in het riet'

De ondernemingsraad is daar blij mee omdat volgens hen ondanks alle toezeggingen van de leiding de situatie ‘eerder lijkt te verslechteren’. "We worden met een kluitje in het riet gestuurd."

Daarom heeft de ondernemingsraad de arbeidsinspectie te hulp geroepen. Wanneer het onderzoek van de inspectie klaar zal zijn is nog niet bekend. Als de inspectie tekortkomingen constateert, moet een werkgever aan de slag om zaken te verbeteren anders kunnen onder meer hoge boetes worden uitgedeeld.