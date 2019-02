Kwart van kinderboerderijen is nu rookvrij: 'Het kost gewoon tijd'

Volgens Marijke Popping, voorzitter van kinderboerderij 't Molentje, vertelt dat het niet makkelijk was om hun kinderboerderij rookvrij te maken. De gesprekken daarover duurden 'een maand of 2'.

"Het is niet even een kwestie van een bordje 'verboden te roken' ophangen. We wilden het voorzichtig aanpakken en goed met het team overleggen. Er werken hier ook vrijwilligers die roken."

Pakket opgevraagd

In de gemeente Heemstede is een motie 'Rookvrije Generatie' aangenomen. Dat is een oproep om alle kinderopvangcentra, scholen en speeltuinen rookvrij te maken. "Dat hielp erg mee. We hebben ook een pakket opgevraagd. Na wat gesprekken was iedereen het er over eens om het verbod in te laten gaan. We zijn er echt blij mee."

Wat de gevolgen van het rookverbod zijn? "We gaan geen boetes uitdelen want we zijn geen politieagenten. Maar we gaan mensen die toch roken er op aanspreken en duidelijk maken dat het echt niet meer kan."