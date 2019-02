Oud-PVV'er Joram van Klaveren bekeert zich tot islam

Van Klaveren vertrok in 2014 bij de PVV en ging daarna met Jan Roos verder met de partij VoorNederland.

'Zeer verbaasd'

Roos is zeer verbaasd over de overstap; "Is het echt? Is het geen ordinaire stunt om zijn boek beter te verkopen?", twijfelt Roos. "Ik ken Joram als een heel intelligente jongen. Hij was ook zeer radicaal. Als het echt waar is, weet ik niet wat er is gebeurd joh. Het is toch als een Feyenoorder die wakker wordt en opeens zegt dat hij voor Ajax is."

Meer reacties

Zijn bekering zorgt voor veel reacties. De PVV is niet bereikbaar voor commentaar. Fractievoorzitter van DENK, Tunahan Kuzu laat weten: "Wie is de volgende PVV'er die moslim gaat worden?"