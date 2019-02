Zorgen om breast ironing: 'Gruwelijk om borsten met hete stenen te pletten'

Deze week meldde de Britse krant The Guardian dat naar verluidt tientallen meisjes onderworpen worden aan een pijnlijk Afrikaans ritueel. Bij breast ironing wordt geprobeerd de borstvorming bij meisjes te vertragen door met een hete steen over de borsten te wrijven. Meestal doen moeders dit. Op deze manier willen ze hun dochter beschermen tegen mannelijke aandacht, seksuele intimidatie of zelfs verkrachting.

Kindermishandeling

Het is 'te gruwelijk voor woorden', zegt GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. "Breast ironing is kindermishandeling. We hebben hier zorgen over. We willen van de minister weten of hij bereid is te onderzoeken of dit fenomeen ook in Nederland voorkomt en wat ertegen gedaan kan worden".

Ze heeft daarom Kamervragen gesteld aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). GroenLinks zou ook graag een gerichte voorlichtingscampagne zien, om dit soort vormen van kindermishandeling te voorkomen en te bestrijden. Ook wil Buitenweg weten of de minister bereid is de politie en het Openbaar Ministerie te vragen of zij extra opmerkzaam willen zijn voor dit soort praktijken.