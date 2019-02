Minister waarschuwt: strenge controle op appverbod fiets

Naïef

Is het niet naïef om te denken dat het appverbod op de fiets goed gehandhaafd gaat worden? Het risico als automobilist om gepakt te worden tijdens het rijden met een mobieltje in de hand, is ook nog altijd klein.

José de Jong van Veilig Verkeer Nederland: "We hopen echt van harte dat de minister deze woorden kan waarmaken.We hebben daar vertrouwen in. We hebben ook begrepen dat er meer agenten bij komen en dat er dus straks meer tijd is om het verbod te handhaven."

Meer controles

De kans op een boete van 95 euro werkt volgens de verkeersorganisatie al afschrikwekkend. "Het is een boel geld. Dat risico wil je toch niet lopen als fietser."

De Jong vervolgt: "We zien de laatste tijd dat de controle op het appen in de auto ook meer prioriteit heeft gekregen. En ook het aantal controles op fietsverlichting stijgt. Dat zijn goede signalen waar we erg blij mee zijn."