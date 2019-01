Sjoemelen met auto-import wordt moeilijker: kabinet pakt 'boefjes' aan

Knopje

Paul Dietz van van de RDW licht toe: "Wat we zien is dat fraudeurs allerlei trucjes hebben om de waarde van de auto's te drukken. Bijvoorbeeld door het knopje van de airco weg te moffelen. De airco zit er wel in, maar het lijkt er op of dat die er niet in zit."

Geen airco scheelt al duizenden euro's in waarde van de auto, zegt Dietz. En dat scheelt dus flink wat belasting die mensen schuldig zijn. "Daarom is een goede controle op de taxatie heel belangrijk. Wij gaan strenger controleren of de taxatie goed is gebeurd. Als er dan een verkeerde deur in zit bijvoorbeeld, gaan we dat gesprek aan."

Gesjoemel aanpakken

De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Staatssecretaris Snel weet niet of hij hiermee het gesjoemel helemaal uitbant, maar het sjoemelen wordt een stuk ingewikkelder, stelt hij.

"Dit gaat leiden tot meer belastingopbrengst", verwacht hij. "En dat we ook nog eens de boefjes kunnen aanpakken, vind ik natuurlijk ook belangrijk."