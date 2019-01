Frits Wester: 'Coalitie juist sterker door deal over kinderpardon'

"Terwijl sommige media spraken over een kabinetscrisis en een coalitie 'die op weg was naar de afgrond', werkten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in stilte aan een oplossing over het kinderpardon", zegt Wester.

Plotselinge draai

Sinds de draai van het CDA (de christendemocraten pleitten voor een soepeler kinderpardon) is door de coalitie naar een oplossing gezocht. "Ook tijdens de formatie van deze regering lag dit probleem over het kinderpardon levensgroot op tafel", zegt Wester. "Wat in drie maanden formeren niet lukte, lukte na een plotselinge draai van het CDA opeens wel. In ruim een week lag er een akkoord."