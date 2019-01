Oppositie zet regeringspartijen klem: klimaatdebat gaat niet door

Schitteren door afwezigheid

De oppositie had met name gehoopt op een debat met Klaas Dijkhoff. In een interview dat hij ruim twee weken geleden gaf aan de Telegraaf, nam hij afstand van het klimaatakkoord. "Het is niet míjn akkoord'', zei hij in de krant. Ook noemde hij coalitiegenoot Rob Jetten 'een drammer'.

Op de sprekerslijst voor het debat schitterde Dijkhoff, net als zijn collega-fractievoorzitters, echter door afwezigheid. Opvallend: eerder op de dag stonden de fractievoorzitters van CDA, Sybrand Buma, en de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, nog wel op de sprekerslijst. Later werden ook zij vervangen.

'Laf'

De oppositie vond dat niet te verteren. 'Laf', noemde Asscher het duiken van collega Dijkhoff. Een korte schorsing waarin vooral Dijkhoff werd opgeroepen zich toch te melden voor het debat volgde.

Toen aan die oproep geen gehoor werd gegeven stelde de oppositie voor dan maar het debat helemaal af te blazen, zodat het later opnieuw zou kunnen worden aangevraagd. De coalitie ging daarin mee. Premier Rutte en minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes konden onverrichter zake terug naar hun ministeries.