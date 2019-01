Het piepte en kraakte: zo overleefde Rutte III eerste grote test

Dit kan niet zo langer

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff voelt aan zijn water dat dit zo niet door kan gaan. Afgelopen weekeinde overlegt hij daarom met onder andere premier Rutte over de vraag: wat doen we als de anderen mij wel vragen het regeerakkoord aan te passen? Constructief meedenken, spreken ze af.

Afgelopen maandag 28 januari is het zo ver. CDA-fractieleider Buma meldt in het wekelijkse coalitieoverleg op serieuze toon dat hij 'met iets moet komen'. Daarmee zet Buma extra druk op het gesprek en wordt het vuur flink aangewakkerd. Het is serious business, maar van een crisissfeer is geen sprake. "Wel was het spannend. Er stond nogal wat op het spel", zegt een ingewijde. De vier regeringspartijen willen er uitkomen en met een oplossing komen.

Wat helpt, is dat de VVD-top ziet dat de wens van de coalitiepartners niet bedoeld is om de VVD pijn te doen of een hak te zetten, maar dat de partijen serieus met het onderwerp worstelen. CDA, D66 en CU laten weten dat een totaalpakket rond asiel waarin ook zij moeten inleveren, bespreekbaar is.