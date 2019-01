Kinderpardondeal: 'feest voor illegalen', 'geweldig nieuws' en 'koehandel'

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bereikten dinsdagavond een zwaarbevochten akkoord over het kinderpardon. Ruim zeshonderd kinderen van asielzoekers die al lange tijd in Nederland wonen, mogen blijven.

Maar daarmee moet het voortaan uit zijn. Asielzoekers en hun gezinnen moeten sneller duidelijkheid krijgen om te voorkomen dat zich opnieuw 'schrijnende gevallen' aandienen.

Rutte naar Kamer

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het akkoord. Voor aanvang van het debat staat Areknaz (17) voor de Tweede Kamer. "Ik woon al 11 jaar in Nederland. Ik woon nu in het asielzoekerscentrum in Katwijk. Na vandaag heb ik heel veel hoop dat ik in Nederland mag blijven."

Areknaz vervolgt; "Ik ben zo blij met dit akkoord. Ik heb nog nooit zoveel blijdschap ervaren." Maar wanneer ze duidelijkheid krijgt, weet ze nog niet. Dat geldt ook voor de andere asielkinderen die buiten voor de Kamer staan.