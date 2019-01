Akkoord komt net te laat voor uitgezet Armeens gezin: 'Wij willen nu terug naar Nederland'

De regering besloot gisteren dat ruim zeshonderd kinderen van asielzoekers die al lange tijd in Nederland wonen, mogen blijven. Maar daarmee moet het voortaan uit zijn. Asielzoekers en hun gezinnen moeten sneller duidelijkheid krijgen om te voorkomen dat zich opnieuw 'schrijnende gevallen' aandienen.

"Dit akkoord is zo mooi nieuws. Ik ben zo blij met dit nieuws. En dit betekent ook hoop voor ons", vertelt vader Hovik Grigoryan telefonisch vanuit Jerevan, de hoofdstad van Armenië.

Matrassen op de grond

Het gezin met kinderen van 3,5 en 8 jaar oud werd vorige week op een lijnvlucht naar Armenië gezet. Voor hen komt het nieuwe akkoord dat gisteravond werd bereikt, dus net te laat. "Dat doet pijn", zegt vader Hovik.

"We wonen nu in Jerevan. In een klein flatje. We slapen met zijn vijven op matrassen op de grond. Het is koud en we hebben niets. Het gaat niet goed met de kinderen. Ze spreken de taal niet. Ze zijn van slag en missen Nederland, hun huis."