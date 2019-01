Kinderpardon: compromis bereikt, wachten op goedkeuring fracties

Na een week lang overleggen heeft de coalitie een compromis bereikt over het kinderpardon. Het kinderpardon in huidige vorm verdwijnt, net als de zogeheten discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Er zal ruimhartig worden gekeken naar de ongeveer 700 gezinnen die onder het huidige pardon vallen. De verwachting is dat het grootste deel van hen mag blijven.

Bronnen in Den Haag melden dat er ruimhartig zal worden gekeken naar de 700 gezinnen die een verzoek hebben gedaan om onder het kinderpardon te vallen en nu nog in de procedure zitten. Een groot gedeelte van de 700 gezinnen mag blijven, zo is volgens ingewijden de bedoeling. Daarna verdwijnt de huidige kinderpardon-regeling. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) krijgt 13 miljoen euro extra, zodat de procedures versneld kunnen worden. Discretionaire bevoegdheid verdwijnt Daarnaast verdwijnt de zogeheten discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Op dit moment beschikt de staatssecretaris van Vreemdelingenzaken, nu Mark Harbers, over deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Daarmee kan hij in bepaalde gevallen beslissen dat asielzoekers die door de rechter zijn afgewezen, toch mogen blijven. Die bevoegdheid vindt vooral de VVD lastig. Op tafel ligt dan ook een voorstel om die discretionaire bevoegdheid te 'depolitiseren', zeggen ingewijden. Dat wil zeggen dat die bevoegdheid in de toekomst niet meer bij de staatssecretaris ligt, maar bij een speciale commissie. Die bepaalt in een vroeg stadium van de asielprocedure of een geval eventueel 'schrijnend' is. Dat kan daarna niet meer veranderen, ook niet als de omstandigheden anders worden. 'Onderhandelaarsakkoord' De vier regeringspartijen hebben een zogeheten onderhandelaarsakkoord bereikt, maar willen dat voorleggen aan hun Tweede Kamerfracties voor ze een definitief akkoord geven. Veel wilden de partijen niet zeggen bij het verlaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar, net als gisteren, de hele avond werd overlegd. "We hebben iets concreets om aan de fractie voor te leggen", zei VVD-leider Klaas Dijkhoff. Op de inhoud wilde hij, net als zijn collega's, nog niet ingaan. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers sprak over afspraken waar 'voors en tegens' inzitten. "Het zijn vier partijen die afspraken maken, daar zitten altijd voors en tegens in." Versoepeling regels De vier partijen spreken al ruim een week over het conflict. De drie coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen versoepeling van de regels voor het uitzetten van asielkinderen. De VVD was steeds fel tegen. Een kabinetscrisis is het nooit geworden, zei CDA-leider Buma na afloop van het overleg vanavond. Ook een dreiging van een crisis is er volgens hem 'nooit geweest'.