Oplossing kinderpardon dichterbij: vanmiddag nieuw overleg

Compromis

Ingewijden zeggen wel dat de VVD inmiddels bereid lijkt om tot een compromis te komen, als alle partijen wat water bij de wijn doen. Eerder hield de VVD steeds vast aan het regeerakkoord waarin is afgesproken dat het kinderpardon 'in haar huidige vorm gehandhaafd' blijft.

Politiek commentator Frits Wester: "De coalitiepartijen snappen heel goed dat ze een gezamenlijk probleem hebben en dat ze elkaar moeten vinden in een compromis waarbij het gezichtsverlies voor één of meerdere partijen zoveel mogelijk beperkt wordt. De wil daarvoor lijkt nu echt aanwezig want niemand is uit op crisisachtige toestanden. Het blijft lastig maar een oplossing komt steeds dichterbij."

'Discretionaire bevoegdheid depolitiseren'

Een compromis kan zijn dat er een voorlopige uitzetstop komt, maar dat de mogelijkheid voor de staatssecratis om uitzonderingen te maken bij uitzettingen, verdwijnt.

Op dit moment beschikt de staatssecretaris van Vreemdelingenzaken, nu Mark Harbers, over deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid, waarmee hij in bepaalde gevallen kan beslissen dat asielzoekers die door de rechter zijn afgewezen, toch mogen blijven.

Op tafel ligt een voorstel om die discretionaire bevoegdheid te 'depolitiseren', zeggen ingewijden. Dat wil zeggen dat die bevoegdheid in de toekomst niet meer de staatssecretaris ligt, maar bij een speciale commissie.

Debat

De tijd dringt. De coalitiepartijen willen vóór woensdag tot elkaar komen, omdat er dan in de Tweede Kamer een debat over de kwestie is gepland. De oppositie zou de regeringspartijen dan uit elkaar kunnen spelen. Ook moet worden voorkomen dat de vier coalitiepartners elkaar tijdens het debat in de haren vliegen.