Gesprekken kinderpardon muurvast: 'Hoogspanning, nog geen crisis'

Tijd dringt

De tijd dringt, want woensdag is het Kamerdebat over het kinderpardon en voor die tijd willen de partijen er uit zijn. "Want dan kunnen de partijen eensgezind het debat in", zegt Wester.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers liet vanochtend al weten voor woensdag een oplossing te willen hebben. Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft het liefst voor woensdag duidelijkheid.