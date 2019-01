Briljant of tenenkrommend? CDA zegt 'goedemorgen' in campagnespot

In de verkiezingscampagne laat CDA-leider Sybrand Buma zien wat de kracht van een groet is en roept hij op meer oog te hebben voor elkaar. Vandaag werd zelfs uitgeroepen tot 'een hele goede morgen-dag'.

Slaat de boodschap aan? Campagnestrategen, reclamemakers en hoogleraren reageren:

Rick van Baaren - hoogleraar Gedragsverandering

Van Baaren: "Laten we positief beginnen: ik vind het idee sympathiek. De 'call to action' is duidelijk: begroet elkaar eens. Maar ik vind het ook niets. Ik mis emotie en een antwoord op de waarom-vraag. Waarom moet ik me hier druk om maken? Na dit filmpje, word ik niet gemotiveerd om 'goedemorgen' te zeggen. De emotie mist. Het is te houterig, te vlak."

De hoogleraar vervolgt: "Dat we elkaar meer zouden kunnen begroeten, is wel een gevoel dat leeft. Maar ik word niet gemotiveerd om dat nu te gaan doen. Ik denk niet dat dit nieuwe stemmers oplevert. Nu zijn we in dit land ook notoir slecht in het maken van politieke campagnes. De spotjes raken niet omdat de emotie ontbreekt en de energie mist. Dit is weer een goed voorbeeld. De Amerikanen kunnen dit echt een stuk beter."

Hier het spotje: