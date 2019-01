Keiharde conclusie Planbureau: klimaatdoelen worden niet gehaald

Onhaalbaar

Nu blijkt ook uit onderzoek van PBL dat het doel eigenlijk onhaalbaar is. Afgelopen week lekten de cijfers al uit. In 2017 stootte Nederland 193 miljoen ton CO2 uit. Dat was slechts 13 procent lager dan in 1990. Zonder extra maatregelen komt onze uitstoot in 2020 uit op 175 miljoen ton CO2 uit - waar het maximaal 166 miljoen ton zou mogen zijn.

Pikant is dat de het PBL in 2017 nog dacht dat we Nederland op 170 miljoen ton CO2-uitstoot zou uitkomen. De vooruitzichten zijn dus nog slechter geworden. Dat komt vooral doordat de economie het in de tussentijd veel beter deed dan verwacht. Een hogere economische groei zorgt doorgaans ook voor meer uitstoot.