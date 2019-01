Geruchtenmachine over May's plan B draait op volle toeren

Weer terug naar Brussel?

Gisteren heeft premier May ook met haar kabinet gesproken over de mogelijkheden voor een plan B. Bronnen melden aan The Guardian dat May opnieuw in wil gaan zetten op het aanbrengen van veranderingen in de backstop, maar dat er weinig details besproken zijn.

Als May inderdaad weer aan wil sturen op concessies uit Brussel, dan is er in feite nog steeds niets veranderd aan de patstelling die al maanden bestaat. Sinds May haar deal met de EU presenteerde in oktober, is er groot verzet tegen in de Londense politiek.

Sindsdien probeert zij al extra toezeggingen te krijgen van de EU over de backstop, maar de EU weigert om opnieuw te onderhandelen over de deal, in ieder geval zolang het VK vasthoudt aan al zijn eisen waaraan de brexit moet voldoen: uit de gemeenschappelijke markt, geen douane-unie, geen vrij verkeer van personen.